Medie: To tidligere ansatte tiltalt for behandling af Else Marie Larsen

I 2020 blev 90-årige Else Marie Larsen landskendt, da hun var hovedperson i TV2s dokumentar Plejehjemmene Bag Facaden.

Her fik seerne et indblik i den behandling, hun fik på plejehjemmet Kongsgården i det nordlige Aarhus.

Mere end to år efter bliver der nu rejst tiltale mod to tidligere ansatte på plejehjemmet. Det skriver Aarhus Stiftstidende tirsdag.



De to er tiltalt for grov forsømmelse i arbejdstiden på grund af deres måde at yde pleje til Else Marie Larsen, skriver avisen.



I TV2s dokumentar har familien givet tilladelse til, at der bliver opsat skjult kamera på Else Marie Larsens værelse på plejehjemmet. Optagelserne viste blandt andet, at den 90-årige kvinde blev pakket ind i tæpper og kørt ud til Halloween-arrangement med andre beboere i stedet for at blive skiftet.

Optagelserne viste også, at Else Marie Larsen blev hejst op i en loftlift i et forsøg på at få hende til at lave afføring, selvom hun gav tydeligt udtryk for, at det gjorde ondt.

Else Marie Larsen når ikke selv at opleve, hvad retssagen mod de tidligere ansatte ender med. Hun døde i maj i år, 92 år gammel.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med Christian Budde (V), rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Han ønsker ikke at kommentere sagen, da der er tale om en politisag, skriver han i en sms.