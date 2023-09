Medarbejder låste rasende røver inde i butik

En 32-årig kvinde forsøgte tæt på midnat søndag at stjæle et par øl i en kiosk på Banegårdspladsen i det centrale Aarhus.

Men medarbejderen i kiosken opdagede tyveriet og tænkte hurtigt for at standse tyven.

Den ansatte låste dørene i butikken, så kvinden ikke kunne forlade butikken, før hun havde betalt for sine øl.

Det faldt ikke i god jord hos den 32-årige øltyv, der blev rasende og smadrede glasset i døren og truende den mandlige ansatte for at få ham til at lukke hende ud med øllene.

Men lige lidt hjalp det.

Da en patrulje fra Østjyllands Politi ankom til butikken, så betjentene med egne øjne, at kvinden kastede en cigaret efter ham og hældte en øl ud over den butiksansatte.

Hun blev anholdt og sigtet for røveri.

Medarbejderen kom umiddelbart ikke alvorligt til skade.