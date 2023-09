Medaljer hjælper AGF til endnu et overskud

AGF A/S præsenterer fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023 et overskud på 15 millioner kroner før skat.

Det fremgår af koncernens årsrapport.

- Vi noterer med tilfredshed, at vi for femte år i træk kommer ud med et tocifret millionoverskud, siger bestyrelsesformand Lars Fournais i en pressemeddelelse.

- Bag resultatet gemmer der sig en række positive historier: Bronzemedaljer i 3F Superligaen, rekordhøjt tilskuerfremmøde, en sponsoromsætning, der er helt i top i Skandinavien, og relativt høje transferindtægter.

I regnskabet fremgår det, at entre- og tv-indtægter stiger fra 28 millioner i 2022 til 35 millioner kroner. Arrangementer og billetsalg er gået fra 6 til 12 millioner kroner. Udviklingen skyldes ifølge AGF primært høje tilskuertal.

De kommende år byder blandt andet på et nyt stadion til den aarhusianske klub.

- Vi har store infrastrukturelle projekter i gang, og de skal bidrage til at accelerere udviklingen yderligere sportsligt og kommercielt, så vi med tiden kan etablere os blandt de bedste fodboldklubber i Skandinavien, siger Lars Fournais.

Samlet omsætning er faldet

Den samlede omsætning er dog faldet fra 189 millioner kroner til 178 millioner kroner. AGF begrunder nedgangen med, at der i perioden ikke er afholdt koncerter på stadion, som der var i samme periode sidste år.

For regnskabsåret 2023/24 forventer AGF et væsentligt højere overskud.

Helt præcis forventer koncernen, at kunne levere et overskud på mellem 65 og 80 millioner kroner.

Årsagen til skyldes blandt andet salg i sommerens transfervindue.

Klubben solgte hen over sommeren Yann Aurel Bisseck til Inter, Adam Daghim til Red Bull Salzburg og Thomas Kristensen til Udinese i Italien.

Alle de salg er sket efter den 30. juni og vil derfor første have en indvirkning på det kommendes års regnskab.