Massiv mangel på pædagoger giver store udfordringer

- Vi arbejder med løn under uddannelse til de her dygtige ufaglærte, som vi har i vores institutioner, vi har forskellige initiativer, hvor der kommer flere mentorer og praktikvejledere ud, men det er ikke en hemmelighed, at det er en stor opgave.

Thomas Medom mener ikke, at målet om minimumsnormeringerne i år er overambitiøst.

- Nej, det er det ikke, fordi selv minimumsnormeringer med ufaglærte er bedre end at der er færre medarbejdere. Og så står vi også i en konkurrencesituation, hvor det med at have gode arbejdsvilkår for medarbejderne gør, at folk søger mod Aarhus, siger han.

Kræver hjælp

Thomas Medom er optimistisk i forhold til at nå minimumsnormeringerne før resten af landet, men han erkender også, at der bliver brug for hjælp.

- Det er jo et antal voksne i forhold til børn, og det kommer vi i mål med, men jeg vil gerne have, at det bliver med pædagoger, og det kommer til at kræve hjælp fra regeringen og bedre løn og arbejdsvilkår, konstaterer han.