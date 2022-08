Der er sket et færdselsuheld på Genvejen øst for tilkørslen til motorvejen i det sydlige Aarhus. Østjyllands Politi opfordrer bilister til at finde andre ruter at benytte.

Sådan lyder det fra politiet på Twitter.

Vejen er helt spærret i mindst en time, mens trafikken afvikles. Politiet arbejder på stedet.