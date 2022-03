Masser vil være frivillige for ukrainske flygtninge

Det summede af optimisme i Rådhushallen i det centrale Aarhus, da der tirsdag var stormøde.

Her mødtes mange frivillige aarhusianere og civilorganisationer, der havde det til fælles, at de gerne ville hjælpe de ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark.



En af dem, der var mødt op var Lene Jørgensen fra Aarhus.

- Jeg synes, der er et kæmpe behov, og jeg kan ikke bare læne mig tilbage og se, hvad der sker i Ukraine. Jeg vil gerne gøre en forskel og hjælpe, fortæller hun.

Lene Jørgensen håber på, at hun kan være med til at gøre en forskel for ukrainske flygtninge og helt specifikt hjælpe dem, ved at tilbyde dem at være med i et idrætsfællesskab.