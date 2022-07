Masser af politi i Lystrup - en person anholdt

Billede fjernet fra artikel

Klokken 18.28: Der har tidligere været bragt et billede af et hus i Lystrup, hvor politiet fredag arbejdede, men ifølge ejeren, som har kontaktet TV2 ØSTJYLLAND, var politiet kun kortvarigt til stede. Ejeren siger også, at den person, som ifølge politiet fredag blev anholdt, ikke blev anholdt ved hans hus. TV2 ØSTJYLLAND har i løbet af eftermiddagen forsøgt at få fat i politiet for at få afklaret, hvad fredagens aktion handlede om, herunder anholdelsen af en person, men det har ikke været muligt at få fat i politiet. Derfor er billedet fra Lystrup nu fjernet.