Biler er samlet til 'uforglemmeligt øjeblik' på havneområde

Silkeborg IF's direktør, Kent Madsen, siger i forbindelse med et salg af fodboldklubben til et amerikansk selskab, at det var nødvendigt at kigge uden for landets grænser, fordi ingen fra lokalsamfundet "havde den pose penge med".

Det skriver TV Midtvest.

- Ligafodbold i dag kræver mange penge. Derfor har vi fundet folk, der i vores øjne, har det samme værdisæt som os og penge på lommen, siger Kent Madsen, som i samme åndedrag anerkender, at det vækker stærke følelser i byen, når man begynder at snakke om at sælge det, mange folk elsker.