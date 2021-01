Marselisborgskovene får nye p-regler - nu er det slut med at parkere i vejsiden

- De nye p-regler kræver, at bilisterne er opmærksomme på, at de kører ind i en parkeringsforbud-zone, når de kører ind i skovene. Derfor er det vigtigt, at man orienterer sig og kun parkerer dér, hvor det er tilladt, og det er vist med P-skilte. Det er vigtigt at læse skiltene, for er "P" suppleret med "INFO" og en undertavle med de kendte symboler for parkeringsforbud, så må man altså ikke parkere der, siger afdelingsleder i Teknik og Miljø, Joshua Krogager, i pressemeddelelsen.

Fortsat muligt at tage bilen

I første omgang er der opsat supplerende afspærring de fleste steder, hvor parkeringen giver trafikale udfordringer, eller hvor parkeringen foregår ovenpå trærødderne. Der vil dog også blive opsat ekstra informationsskilte.

De eksisterende parkeringspladser inde i skoven er blevet synliggjort med blå P-skilte, og der udlægges træstammer langs Dyrehaven, for at hindre parkering, som skader trærødderne. Endelig sættes der i en overgangsperiode informationsskilte op, der skal oplyse om, at der er nye p- regler i skovene.

Aarhus Kommune oplyser desuden, at der findes mange alternative steder at parkere sin bil. De kan ses på nedenstående illustrationer.