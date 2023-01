Marie drømmer småt – starter landbrug fra bunden

På en mark ved Nye nord for Aarhus går 28-årige Marie Boesen og drømmer småt. Hun har nemlig lejet 6000 kvadratmeter mark, som hun skal dyrke som et minilandbrug. Afgrøderne vil hun på sæsonbasis sælge i grøntsagskasser til de lokale. - Jeg tror, det er grundlæggende vigtigt for os at forstå og have en forbindelse til det, vi spiser. Der er færre og færre af os, som egentlig har en relation til en landmand eller ved, hvordan vores mad bliver produceret eller nogensinde har klappet en ko, og den manglende forståelse for vores fødevareproduktion er bare megaærgerlig, mener Marie Boesen.

Minilandbruget fordeler sig i ti felter på samlet 6000 kvadratmeter.

Hun arbejder til dagligt som både tjener og lærer, og hun forventer da heller ikke at skulle leve af at dyrke de 6000 kvadratmeter, som er 300 gange mindre end et gennemsnitligt landbrug i Danmark, men det er heller ikke pointen. - Det vigtigste for mig i det her projekt er at vende klimafrustration til handling, siger den 28-årige iværksætter, der lige siden gymnasietiden har drømt om projektet.

quote Jeg tvivler stærkt på, at jeg er den eneste, der synes, at mad og natur og gode fødevarer er vigtigt Marie Boesen, iværksætter med minilandbrug

Hun drømmer også om, at hun kan vise rundt, så kunderne kan komme helt tæt på produktionen, for nærheden er vigtigt i projektet. - Jeg tvivler stærkt på, at jeg er den eneste, der synes, at mad og natur og gode fødevarer er vigtigt, lyder det iværksætteren med jord under neglene.

Det handler for mig rigtig meget om at gøre noget, der er rigtigt og føle, at jeg bruger min tid og mine kræfter på at forbedre den her verden, lyder det fra Marie Boesen.