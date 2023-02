Marianne frygter Wolt-bude efter mange dårlige oplevelser

Hun er bekymret for at bevæge sig ud på Vestergade, hvor hun bor. En gade, der i forvejen er hyppigt besøgt af både turister og lokale aarhusianere, og som nu også lægger asfalt til en massiv trafik af cykelbude, der henter og bringer mad ud.

Flere gange har hun måttet springe til siden for at undgå at blive kørt ned af både cyklende og knallertkørende bude. Det samme har hendes 15-årige søn og 76-årige mor oplevet. De er begge blevet råbt ad og truet af vrede Wolt-bude.

- Jeg har selv valgt at bo i byen, og jeg er helt med på, at her er mange mennesker og meget støj. Men Wolt-budene, der suser gennem gaden, er ikke bare generende. De er decideret farlige, siger Marianne Illemann til TV2 ØSTJYLLAND.

Budenes eget ansvar

Det både ærgrer og frustrerer Marianne Illemann, der ikke kan forstå den hasarderede kørsel. Ifølge hende er det budene fra Wolt, der er mest dominerende.

- Det her er vores lokalområde, og vi færdes her dagligt. Det er enormt chikanerende hver dag at frygte for, at man bliver kørt ned, siger hun.

Tjenesten Wolt blev første gang lanceret i 2015 i Finland, og har siden udvidet til 23 lande og mere end 160 byer. Ifølge Mikkel Tofte, kommunikationsansvarlig ved Wolt Danmark, er det ikke første gang, at de hører om problemet. Han understreger dog, at budene selv har ansvaret for kørslen, og at de rigtig mange gange løser opgaven forsvarligt.

- Vi forventer, at vores bude har forståelse for færdselsreglerne og er opmærksomme på at følge dem. Budene er selvstændige, og det er derfor deres eget ansvar at overholde reglerne, siger Mikkel Tofte til TV2 ØSTJYLLAND.