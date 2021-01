Maria venter sit første barn - men får ingen fødselsforberedelse

Gode råd er ikke nok

På grund af corona-situationen går tusindvis af gravide lige nu uden muligheden for at komme til fødselsforberedelse.

I Region Syddanmark har de - som det eneste sted i landet- taget konsekvensen og arrangeret online fødselsforberedelse.

I Region Midtjylland, hvor mere end 1.000 kvinder hver måned gennemgår en fødsel, har de lavet videoer med gode råd op til de gravide. Men for Maria Steenberg er det ikke nok.



- Du har ingen muligheder for at stille spørgsmål eller at have pingpong ligesom i almindelig undervisning, forklarer Maria Steenberg.