Maria delte 1000 julekugler ud til alvorligt syge

1000 julekugler var med til at sprede julestemning på Aarhus Universitetshospital.

Julekuglerne var kommet i overskud hos Søstrene Grene efter et photoshoot, hvor de var blevet brugt.

Butikken valgte at donere dem til en person, der ville bruge det til et godt formål. Og her bød Maria Rye ind. Hun ville donere kuglerne til klinik for blodsygdomme på Aarhus Universitet.