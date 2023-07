Mangler I mundbind? Forærer 33 millioner styk væk

Da corona rasede fik Aarhus Kommune til opgave at stå for indkøb af værnemidler på vegne af alle landets kommuner under indkøbsorganisationen Kvik.

Og det er nu også kommunens ansvar at afvikle lageret, der over de ti næste dage doneres til humanitære og almengørende organisationer, efter at det er forsøgt videresolgt.

Organisationerne kan henvende sig og bestille værnemidler direkte hos Aarhus Kommune.