Mangel på livsvigtig plasma: Nu prøver blodbanken noget nyt

- Vi mangler rigtig meget for at blive selvforsynende med den medicin, der bliver fremstillet af plasma, og vi har kunnet høre på donorerne og i forhold til kapaciteten, at der er behov for nogle andre åbningstider, så alle har mulighed for at komme, siger Sabina Christensen administrativ leder i Blodbanken til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge hende er det svært at finde tid til imellem hverdagens arbejde, børn, fritidsaktiviteter og hentning. Så er der nogle, der har lettere ved måske lige at få tid til det i weekenden, mener lederen.