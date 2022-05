Mange viser deres støtte til invalideret politimand

I onsdags begyndte retssagen mod den 21-årige mand, der er tiltalt for blandt andet at have påkørt Stefan Nymann under en flugt i Aarhus i sommeren 2021.

Den anledning brugte foreningen Thin Blue Line til at offentliggøre en indsamling til fordel for Stefan Nymann og hans familie.

- Der har været en sund interesse for at støtte op, siger Allan Beier, der er selv er politimand og formand for Thin Blue Line, en frivillig non profit forening, som arbejder for at støtte alvorligt tilskadekomne politiansatte i Danmark.