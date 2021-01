Mand tilstår drabsforsøg mod Paludan ved demonstration

- Hold din kæft! Du er et svin, råbte en 53-årig mand til Rasmus Paludan, inden manden brød igennem politiets afspærringer og løb mod Stram Kurs-stifteren med en kniv for at dræbe Paludan den 5. juni sidste år.



Det viser en video af hændelsen, der bliver vist ved Retten i Aarhus i en sag, hvor to mænd er tiltalt for at have forsøgt at dræbe den omstridte partileder.