Mand stjæler trailer med heste og banker ind i politibil

Hestene er umiddelbart ikke kommet til skade, men de var stressede efter den voldsomme oplevelse, oplyser politiet.

Den 24-årige mand er efterfølgende blevet sigtet for både tyveri, spritkørsel og for at køre ind i patruljebilen.

Desuden er han blevet sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han tidligere har fået frakendt sit kørekort, men alligevel har sat sig bag rettet, før han havde lov til det.