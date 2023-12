Mand skudt i hovedet: 20-årig er anholdt

Østjyllands Politi fremstiller fredag klokken 09.00 en 20-årig mand i grundlovsforhør med en sigtelse for at have skudt en 39-årig mand i hovedet.

Det er sket et sted på Jernaldervej i det vestlige Aarhus tilbage i april, og den 20-årige handlede sammen med en medgerningsmand, oplyser politiet, der vil anmode om dørlukning.