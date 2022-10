Mand røg gennem glasvæg under kamp i padeltennis

Skete ved almindeligt spil

Direktøren har set en video af hændelsen fra centrets videoovervågning og kan konstatere, at ulykken skete i forbindelse med spillet. Der er altså ikke tale om uhensigtsmæssig adfærd hverken fra den pågældende spiller eller andre personer i centret.

Padeltennisbaner er omgivet af store glaspartier. Hvert parti måler to gange tre meter og er 12 millimeter tykke. De burde ifølge direktøren kunne holde til, at spillerne rammer glasset, da det sker jævnligt under kampene.

- Det er konstrueret og sat op, så det kan holde til, at man støder ind i det, siger Brian Kirkegaard.