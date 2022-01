Mand på vanvidstogt raserede bydel

En 29-årig mand skabte røre i det vestlige Aarhus mandag morgen, da han bevægede sig rundt og forurettede flere personer.

Østjyllands Politi modtog først en anmeldelse om, at den 29-årige mand med en kniv havde været truende overfor personalet på en Circle K-tankstation på Rytoften i Aarhus V.

- Det bliver vores patruljer orienteret om, og de begynder at køre rundt for at finde ham, siger Janni Lundager, kommunikationrådgiver i Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.