En 28 årig mand fra Aarhus Nord fik ikke andet end to sigtelser med hjem, da han forsøgte at lave et indbrud fredag aften.

Han knuste en rude til en villa på Toftebakken i Egå, men da han forsøgte at stikke af fra stedet, blev han stoppet af et vidne.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.