Mand idømt fængsel - narrede kvinde til sex

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I sommerhuset mødtes den 19-årige med tre venner og to jævnaldrende kvinder. Ifølge politiet gik den ene kvinde frivilligt i seng med den dømtes ven på det ene værelse i sommerhuset.

Byttede værelser uden at fortælle det

Den dømte selv var sammen med den anden kvinde på et andet værelse. Senere var der snak om, hvorvidt de skulle prøve at bytte partnere, men det sagde kvinderne nej til.

- Om natten, mens kvinderne var udenfor, byttede de to mænd værelser uden at fortælle det. Den 19-årige havde efterfølgende sex med den anden kvinde, som troede, at det stadig var vennen, der lå i sengen. Da hun opdagede, at det var den 19-årige, skyndte hun sig ud af værelset, og umiddelbart efter tog hun hjem og kontaktede politiet, skriver Østjyllands Politi.

Den 19-årige blev anholdt samme dag, og han var tiltalt for voldtægt efter den ny samtykkelov, men retten mente ikke, at der havde været forsæt til voldtægt.



Statsadvokat og dømte afgør om sag skal ankes

Ifølge Anklager Jesper Rubow er det op til statsadvokaten, om sagen skal ankes:

- Den forurettede havde kort forinden episoden afvist at have sex med den 19-årige, han byttede bevidst seng med sin ven uden at give besked, og han tilkendegav på intet tidspunkt, hvem han var, eller sikrede sig kvindens samtykke, da de lå i sengen. Derfor lød vores tiltale på voldtægt.

- Det mente retten dog ikke, han kunne dømmes for, da han manglede fortsæt til voldtægt. Det er nu op til statsadvokaten, hvorvidt sagen skal ankes, siger specialanklager Jesper Rubow i pressemeddelelsen.

Den 19-årige har ifølge politiet udbedt sig betænkningstid i forhold til, om sagen skal ankes.