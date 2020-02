Mand fanget på el-løbehjul med favnen fuld af tyvekoster

Østjyllands Politi fangede onsdag aften en indbrudstyv, der gemte flere computere og en mobiltelefon fra et tyveri i en virksomhed. Foto: Kim Haugaard - Ritzau Scanpix

Det var en travl aften for en indbrudstyv i Aarhus.

Han blev i første omgang stoppet på et el-løbehjul af politiet med favnen fuld af tyvekoster fra en virksomhed på Marselis Boulevard. Senere formoder Østjyllands Politi, at han også har været på spil andre steder i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi får en henvendelse fra vagtselskab, at der er gået en alarm i virksomhed på Marselis Boulevard. Det er et indbrud i øjeblikket, så vi sender en patrulje, der kort efter forcerer en person på et el-løbehjul på steder, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var her på Marselis Boulevard i Aarhus, indbrudstyven blev fanget på el-løbehjul. Foto: Google Maps

Det skulle vise sig, at manden på el-løbehjulet havde favnen fuld af tyvekoster fra netop den virksomhed.

- Har har tre bærbare computere gemt under jakken, hvor der sidder klistermærker med logo fra firmaet. Han er også i besiddelse af en mobiltelefon fra virksomheden, så han erkender med det samme, siger Østjyllands Politi.

Efterfølgende bliver politiet opmærksomme på, at manden muligvis har begået flere indbrud rundt i Aarhus samme aften.

- Løbethjulet, han kører på, tilhører en frisør fra et indbrud tidligere på aftenen. Samtidig med lyder han som en, de leder efter i forbindelse med et indbrud i en restaurant tidligere på natten, siger Janni Lundager til TV2 ØSTJYLLAND.

Indtil Østjyllands Politi får fastslået, hvor mange sigtelser manden kan få, er han blevet løsladt.