Mand fandt sin stjålne cykel til salg på Facebook

En 21-årig mand opdagede mandag, at hans cykel, som blev stjålet for tre uger siden, var til salg på Facebook. Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten for 14. september.

Den 21-årige besluttede sig for at skrive til sælgeren og lod som om, han var en interesseret køber af cyklen. I samme ombæring kontaktede den 21-årig mand Østjyllands Politi for at høre, om politiet havde mulighed for at være til stede ved mødet med sælgeren.