Mand faldet i åen i nat

En mand faldt natten til torsdag i åen ved Åboulevarden i Aarhus. Denne gang endte det heldigvis ikke i en tragedie, da manden var kommet op af vandet, da udrykningsmandskabet nåede frem.



Det oplyser Østjyllands Brandvæsen til TV2 Østjylland.

Anmeldelsen kom ind på alarm 112, men da ambulance, politi og brandvæsen nåede frem, var manden kommet op af vandet.

Han er bragt til sygehuset for at blive undersøgt. Der er dog ikke noget, der tyder på, at manden er kommet til skade, oplyser brandvæsnet.

TV2 Østjylland forsøger at få en kommentar fra Østjyllands Politi.