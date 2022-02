Mand falder i åen - forbipasserende bliver helte

Men onsdag aften hjalp kameraerne ikke i den aktuelle situation, fortæller Carsten Pedersen.

For manden faldt i vandet lige uden for kameraernes alarmzone, og det var derfor udelukkende de forbipasserendes skyld, at uheldet blev opdaget, og manden ikke kom mere til.

TV2 ØSTJYLLAND har prøvet at få fat i Østjyllands Politis vagtchef for at høre mere om mandens tilstand, men det har onsdag aften ikke været muligt.