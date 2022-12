Mand fængslet for voldtægt og frihedsberøvelse

En 28-årig mand blev i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus fredag formiddag varetægtsfængslet for voldtægt og frihedsberøvelse af en 28-årige kvinde.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Voldtægten og frihedsberøvelsen fandt ifølge sigtelsen sted på en adresse i Aarhus torsdag morgen.

Sparsomt med oplysninger

De yderligere detaljer i sagen forbliver indtil videre utilgængelige for offentligheden. Ved fredagens retsmøde besluttede dommeren nemlig at gennemføre retsmødet for lukkede døre, altså uden adgang for tilhørere.

En dommer kan lukke dørene til et retsmøde, for eksempel når man vurderer, at politiets muligheder for at efterforske sagen vil lide under, at retsmødet foregår offentligt. Eller det kan ske for at beskytte enkeltpersoner, for eksempel ofre.

I udgangspunktet er retsmøder dog offentlige. Det siger Grundloven.

Dommeren i Aarhus besluttede, at den 28-årige mand skal være varetægtsfængslet foreløbig frem til den 26. januar.

Herefter vil retten igen skulle tage stilling til fængslingsspørgsmålet, medmindre anklagemyndigheden vælger af egen drift at løslade manden.

Nægter sig skyldig

Og løslades - det vil han. For ikke nok med at den 28-årige nægter sig skyldig i de sigtelser, der er rejst mod ham, så har han valgt at kære byretsdommerens afgørelse til Vestre Landsret.

Her vil tre landsdommere i de kommende dage skulle tage stilling til, om byrettens kendelse om varetægtsfængsling skal stå ved magt, eller om manden skal sættes på fri fod igen.

I den kommende tid skal Østjyllands Politis efterforskere forsøge at belyse sagens omstændigheder bedst muligt. På baggrund af efterforskningen vil anklagemyndigheden så træffe afgørelse om, hvorvidt der skal rejses tiltale mod den 28-årige og for hvad.

Opdatering: Denne artikel er opdateret fredag formiddag klokken 11.43 med oplysninger om resultatet af grundlovsforhøret, og hvordan den 28-årige forholder sig til sigtelserne.