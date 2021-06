Mand dømt for voldtægt efter ny samtykkelov

Kvinden forklarede, at hun ikke var i stand til at sige fra, fordi hun var bange, og den 26-årige gennemførte samlejet med hende, inden han rejste sig fra sengen.

Kvinden tog derefter hjem, inden hun senere anmeldte voldtægten.



Forklaring understøttet af gæst

I retten nægtede den 26-årige sig skyldig og forklarede, at kvinden godt nok ikke havde sagt noget, da hun lå i sengen, men at hun blandt andet havde lagt en hånd på hans lår, og at han også på et tidspunkt havde øjenkontakt med hende.

Retten mente dog ikke, at der havde været samtykke, og at den tiltalte havde udnyttet, at kvinden sov.

Dommen hviler altså ikke udelukkende på manglende samtykke, da det også efter den gamle lovgivning var karakteriseret som voldtægt, hvis offeret var i en tilstand, hvor vedkommende var ude af stand til at modsætte sig handlingen - i dette tilfælde, at kvinden sov.