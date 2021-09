Mand dømt for 370 kg hash - og så blev han løsladt

Retten i Aarhus dannede fredag rammen om en større narkosag.

En 40-årig mand fra Aarhus blev i december 2020 anholdt og sigtet for at have været i besiddelse af cirka 370 kg hash, som efter planen skulle være solgt videre.

Siden har han været fængslet og har tilstået, og fredag blev han så idømt toethalvt års fængsel.

Umiddelbart efter dommen blev manden dog løsladt, inden han skal afsone resten af sin straf, og det var anklager ved Særlig Efterforskning Vest Jhin Lee utilfreds med.

- Når man får en straf i den her størrelsesorden - typisk over et års fængsel - så mener vi, at retshåndhævelsen kræver, at man stadig sidder fængslet efterfølgende, siger Jhin Lee til TV2 ØSTJYLLAND.