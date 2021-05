Mand bag 'snapsefif' dømt - igen

Med slingrende og usikker kørsel har en 61-årig mand igennem længere tid skabt utryghed i sit lokalområde.

Manden kommer fra Harlev ved Aarhus, og torsdag i sidste uge fik han endnu en dom for blandt andet spritkørsel.

Den 61-årige blev også dømt for at have påkørt en betjent og en patruljevogn samt kørsel uden førerret. Manden blev desuden frakendt førerretten i 10 år og fik konfiskeret en bil.

Manden nægter sig skyldig og har anket dommen. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kørte ind i betjent

Den nu 61-årige mand blev kendt, da TV 2 i april sidste år i et tv-indslag kunne afsløre, hvordan manden skabte utryghed i lokalområdet, fordi han kørte rundt i beruset tilstand på trods af, at han allerede var frakendt retten til at køre bil.

Manden fortalte, at han brugte et trick, hvor han forsøgte at slippe for straf ved at skynde sig at drikke snaps, når han blev stoppet, for at snyde politiets alkometer.

I februar i år var manden igen på spil, og TV 2 dokumenterede, at han stadig slingrede rundt på vejene.