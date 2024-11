Kendt debattør rippet af svindler: - Man skammer sig

Erhvervskvinden Anna Thygesen, der er ejer af kommunikationsbureauet WeDo Communication, opvokset i Aarhus og tidligere vært på DR-serien 'Forført af en svindler', er selv blevet udsat for svindel.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

Anna Thygesen blev sidste mandag ringet op af nogen, som udgav sig for at være fra sikkerhedsafdelingen i hendes bank. Vedkommende fortalte hende, at hun havde været udsat for hacking, og at nogle var ved at overføre penge fra hendes konto.

Anna Thygesen gjorde, hvad hun fik besked på, for at få stoppet svindleren – men det viste sig, at det var vedkommende i telefonen, der var svindleren.

- Jeg undrer mig over, hvordan de lykkedes med at få mig ind i det der rum, hvor de vil hjælpe mig lynhurtigt mod nogle svindlere. Det blev jeg glad for. Og det gør jo, at man stoler på nogen, siger hun til TV 2.

Flere tusinde kroner

Anna Thygesen fik stjålet 'flere tusinde kroner', skriver hun i sit opslag. Men ud over pengene, var erhvervskvinden også efterladt med en anden følelse.

- Man skammer sig, man er så utilpas, fordi man er blevet manipuleret med og ikke ved, hvem man kan stole på, siger hun.