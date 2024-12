Giftig flaske forsvundet: Man kan dø, hvis man indånder gassen

Torsdag formiddag modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en flaske med et yderst giftigt indhold var forsvundet fra et aflåst betonskur ved Aarhus Universitet.

Der er tale om en flaske med gasarten carbonmonoxid, som er lugtfri.

- Hvis man eksempelvis har fået fingre i flasken med det formål at indånde den som et rusmiddel, er det forbundet med en stor risiko for pludseligt dødsfald, ligesom flasken også kan forsage store skader, hvis den ikke håndteres korrekt og eksempelvis bliver åbnet i et mindre rum, siger Anders Blak Nybroe, der er politikommissær ved Østjyllands Politi.

Flere er blevet afhørt

Flasken, der er grå med et gult bånd i toppen og måler omkring 50-60 centimeter i højden har flere påtrykte advarsler i form af blandt andet et dødningehoved og teksten "GIFT".

Ifølge anmeldelsen skulle flasken være brugt til forsøg i forskningsøjemed på universitet, men den kan altså udgøre en alvorlig fare, hvis flasken kommer i de forkerte hænder.

- Derfor kommer vi nu med denne advarsel for at forebygge, at eventuelle personer kommer til skade, hvis de grundet uvidenhed beslutter sig for at åbne den, siger Anders Blak Nybroe.

Flere personer er blevet afhørt i sagen, men det har altså ikke været muligt at finde frem til flasken, hvorfor søgningen efter den stadig er i gang.

Hvis man bliver tilbudt at købe flasken eller har oplysninger om, hvor den befinder sig, bedes man kontakte politiet på telefonnummer 1-1-4.

Først opdaget efter ni dage

Til nyhedsbureauet Ritzau siger Lars Ottosen, der er professor og institutleder ved Institut for Bio- og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet, at der ikke var tegn på indbrud i skuret, og derfor tog det altså ni dage, før tyveriet blev anmeldt.

- Derfor har vi haft en forventning om, at flasken enten var havnet et sted på universitetet eller var røget tilbage til en leverandør ved en fejl, siger Lars Ottosen.