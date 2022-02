Malenes børn reddede hende fra døden

Da Malene Kjeldmand pludselig blev ramt af et hjertestop, reagerede hendes tre børn hurtigt og hentede den hjælp, som reddede hendes liv.

Nu er børnene og naboparret nomineret til prisen Årets Hjerteredder 2022.

- Jeg synes, de har fortjent det. Det betyder alverden, at jeg kan give dem bare et eller andet tilbage, siger Malene Kjeldmand.

- Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor svært det har været, fortsætter hun.

- Det her sker bare ikke

En ellers rolig decemberdag udvikler sig dramatisk, da Malene Kjeldmand pludselig får det skidt efter en gåtur med sine tre børn. Hun oplever en voldsom hjertebanken og får svært ved at trække vejret.

- Jeg kunne godt mærke, at det var ved at gå galt, siger Malene Kjeldmand.

Hun får hurtigt sendt sin ældste søn, Oscar på 15 år, over til naboen for at hente hjælp. Malene Kjeldmand var på det tidspunkt ikke i tvivl om, hvor alvorligt det var ved at blive.

- Jeg tænkte, at det her sker bare ikke. Mine børn skal ikke stå her uden deres mor, fortæller hun.