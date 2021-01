Malene stillede ét spørgsmål til statsministeren: Her er svaret

Til det svarede Mette Frederiksen i første omgang:

- Tak for dit spørgsmål – jeg håber, din far kommer godt igennem det her. Jeg synes bestemt, at der skal quicktestes ude på landets plejecentre. Det har vi meget specifikt bedt myndighederne om at sikre sker. Quicktest kan ikke fange alle smittede – det ved vi – men hver eneste gang vi fanger bare én, så er vi et skridt tættere på målet om at få håndteret den her virus, så godt vi overhovedet kan.

- Jeg er fuldstændig enig med dig i, at medarbejderne skal quicktestes, og vi skal blive ved med at passe på vores ældre på plejehjemmene. Jeg er så ked af de dødsfald, der har været. Ikke mindst her i den seneste tid, så jo, der er behov for en forstærket indsats. Heldigvis har vi nu fået vaccineret rigtig mange beboere på plejecentrene og også medarbejdere.

- Der mangler stadig nogle få, der hvor der har været sygdom, men jeg er meget glad for, der er så stor en opbakning i Danmark til, at dem vi vaccinerer først, er lige præcis dem som din far, der bor på et plejecenter.

TV2's politiske redaktør, Troels Mylenberg, fulgte efterfølgende op med flere spørgsmål. Det kan du se lige her: