Majken har lavet sit eget corona-tiltag: - Formålet er at se, hvordan de har det

Coronanedlukningen betyder, at rigtig mange børn har mindre socialt sammenværd end normalt. Det kan være ensomt, og det er synd for børnene, mener Majken Bentzen, der er fritidspædagog på Skjoldhøjskolen i Tilst ved Aarhus.

Derfor har hun besluttet at gøre noget for alle de børn, der mere eller mindre er isoleret derhjemme. Hun tilbyder nemlig at lufte dem - og det er ikke kun for børnenes skyld. Lige nu er der nemlig meget få børn i SFO'en, som hun arbejder i, da det kun er nødtpasningen, der har åbent, og det er mærkeligt.

- Når man er pædagog, så er det jo lidt mærkeligt ikke at have med børn at gøre, så jeg har savnet at se dem, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.