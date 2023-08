Maibritt har op mod 80 pindsvin boende - ligger dem ind på maveskindet

I laden blandt en lugt af hø og kattefoder står 12 bure, som Maibritt Konrads mand har bygget i anledning af, at hun i 2015 besluttede at hjælpe pindsvin.

Naboen til det lungebetændte pindsvin er højgravid. Maibritt Konrad peger på lågen og siger lavmælt, at den skal have ro og kan føde når som helst.

De små stikkende dyr grynter svagt, da Maibritt åbner lågen til buret for at give dem hø. I øjeblikket har en af de plejekrævende dyr lungebetændelse. Maibritt Konrad giver det derfor medicin, som hun får fra den lokale dyrlæge.

- Hvis vi får et kuld ind, som er nedkølede, ligger jeg dem ind på maveskindet, imens jeg ser fjernsyn. Det er den bedste måde at varme dem naturligt op på, siger Maibritt Konrad og smiler.

Her ses en af de pindsvin, som Maibritt Konrad for tiden passer.

Hvis det er helt umuligt for folk at afhente deres indleverede pindsvin igen, er der tilknyttede chauffører, som kan hente og bringe dem.

- Det er fuldstændig fantastisk. Folk smiler over hele hovedet, når jeg fortæller, at deres pindsvin er klar til at komme hjem igen, siger Maibritt Konrad.

Robotplæneklippernes indtog

Thomas Neumann er naturvejleder og organisationskonsulent ved Danmarks Naturfredningsforening.

Han mener, at pindsvin især er udsatte, fordi de ikke kan være i haverne.

- Mange haver er for sterile til, at pindsvinene kan leve der. Hvis folk lavede deres haver mere pindsvinevenlige, ved for eksempel at lade græsset gro, ville det hjælpe de små dyr, siger Thomas Neumann til TV2 Østjylland.



Samtidig peger han på, at det helt sikkert er godt at pleje pindsvin, men at det er begrænset, hvor meget det hjælper på den samlede bestand.

Maibritt Konrad er enig i, at de danske haver skal gøres mere vilde. Og ifølge hende findes der i mange haver særligt en pindsvinedræber: Robotplæneklipperen.

- Pindsvinene kan ikke høre robotten, før det er for sent, siger hun og skærer en grimasse.

'Går over regnbuen'

Nogle gange er det nødvendigt at aflive et pindsvin, hvis skaderne er for slemme. Så 'går de over regnbuen', som Maibritt Konrad kalder det.

Pindsvineplejeren gør en dyd ud af ikke at binde sig til dyrene, det sker dog nogle gange alligevel.

- Det er det værste, hvis nogle dør, ligesom man troede, at det gik bedre med dem. Hvis jeg selv har flasket dem op, og de dør, kan det godt gøre lidt ondt, siger hun.