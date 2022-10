Magnus fløj pludselig af sin cykel - kommune erkender brøler

Han kom cyklende i mørket, da han pludselig røg i jorden. Et hul i vejen foran ham dukkede op nærmest ud af det blå. På et splitsekund blev han kastet forover cyklen og kolliderede med hovedet først i hullet.

Hullet som 19-årige Magnus Dalgaard fra Skæring kom i karambolage med mandag aften, var et hul, som Aarhus Kommune havde ansvaret for. De var i gang med vejarbejde på Bredkær Tværvej i Skæring, og hullet var hverken oplyst eller afspærret.

Magnus Dalgaard havde derfor ingen mulighed for at reagere i tide til at undvige det mørke hul, og han styrtede derfor direkte deri.

- Jeg fik et kæmpe chok og tænkte, ’hvad sker der her?’. Jeg synes, det er for dårligt, at det kan ske, siger Magnus Dalgaard.