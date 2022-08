Mænd i 60’erne dyrkede hash i haven – og havde skarp patron i huset

Hun forklarer, at politiet rykkede ud til huset efter et tip. Hvem tippet kom fra, vil politiet ikke komme nærmere ind på.

I huset bor to mænd på henholdsvis 69 og 60 år. De blev begge sigtet for narkobesiddelse, ligesom den ældste blev sigtet for ulovlig våbenbesiddelse efter patronfundet.