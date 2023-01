Mads og Jimmi klatrer rundt i 142 meters højde

Han har de seneste otte måneder kravlet rundt udenpå Lighthouse, der med sine 142 meter i højden kan ses fra store dele af byen. Og de to klatrere tiltrækker da også meget opmærksomhed og nysgerrige blikke.

- For os er det ikke specielt, men vi møder mange, der synes, at det er helt vildt at hænge der og arbejde. Men for os er det bare hverdag, siger Mads Holm.

Lighthouse på spidsen af Aarhus Ø består af blandt andet cirka 400 lejligheder.

Og udsigten er ikke udelukkende forbeholdt de to erhvervsklatrere og beboerne i højhuset.

Øverst åbner nemlig en restaurant og en udsigtsplatform.