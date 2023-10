Måtte springe for livet på gågade: 34-årig idømt anbringelse

En 34-årig mand er mandag blevet idømt en anbringelse i fem år på en psykiatrisk afdeling for blandt andet fareforvoldelse på gågaden i Aarhus i juli sidste år.

Det oplyser sagens anklager Maria Buus Sørensen til Ritzau.

En dengang 33-årig mand blev i august 2022 sigtet for terrorforsøg, efter han kørte med høj fart gennem Frederiksgade i det centrale Aarhus.



Ifølge anklageskriftet måtte flere forurettede springe til siden, da den manden sent om aftenen kom kørende i sin bil. Ifølge anklageskriftet kørte han mindst 30 kilometer i timen på gågaden.



Rettet direkte mod personer

Bilen blev rettet direkte imod personer på gaden, lyder det i anklageskriftet.



Anklagemyndigheden havde tiltalt manden for, at kørslen skulle være et forsøg på grov vold.

Hvis retten ikke var enig i det, lød den subsidiære påstand, at der var tale om fareforvoldelse.

Nævningetinget ved Retten i Aarhus endte ifølge anklageren med at vurdere, at der var tale om fareforvoldelse.

- Retten mener ikke, at han havde forsæt til at ramme nogen, fortæller Maria Buus Sørensen.

I tiltalen om forsøg på grov vold er hastigheden betegnet som mindst 30 kilometer i timen.

Men i et andet forhold i anklageskriftet fremgår det, at manden skulle have kørt mindst 86 kilometer i timen på sin tur fra Rådhuspladsen i Aarhus og gennem gågaden.

Oprindeligt blev den 34-årige mand sigtet for forsøg på terror. Men den sigtelse droppede anklagemyndigheden i november sidste år.

Den dømte udbad sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.

Anklagemyndigheden vil nærlæse dommen, før den tager stilling til, om den skal ankes, lyder det fra Maria Buus Sørensen.