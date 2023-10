Måtte ringe efter hjælp: Pludselig stank der af terpentin på badeværelset

- En indsatsleder kom ind, og han kunne også lugte det. For at være helt sikre, bad han en kollega komme ind, som intet havde fået at vide, og han reagerede med det samme ved at sige, at det lugtede af terpentin, forklarer Klaus Maul Jars.

- Det virkede jo underligt, så vi bakkede hinanden op i, at vi altså ikke var tossede, og så lavede vi et opslag i en Facebook-gruppe, hvor vi spurgte, om andre i vores område oplevede det samme. Ret hurtigt var der én, der skrev, at nok ville gøre klogt i at kontakte brandvæsenet, siger Klaus Maul Jars.

Ved 21-tiden opdagede Helen pludselig, at det lugtede underligt ude på badeværelset, så hun bad Klaus om at komme og tjekke efter.

- Alle var enige om, at det hele virkede besynderligt, så i første omgang blev løsningen, at vi lod vandet løbe i en times tid for ligesom at skylle afløbet igennem. Så skulle vi ringe til brandvæsenet igen, hvis lugten stadig var der bagefter. Det var den, så de kom ud igen senere på aftenen, siger Klaus Maul Jars, der var blevet forsikret om, at der umiddelbart ikke er noget farligt ved at indånde terpentin i små koncentrationer.

Vækkede sin 90-årige nabo

Alligevel blev han bedt om at gå rundt til de nærmeste naboer og tjekke op på, om det også lugtede hos dem. Derfor måtte hans 90-årige nabo ud af fjerene, selv om klokken efterhånden nærmede sig midnat.

- Ingen af dem kunne lugte noget, men her til morgen vågnede jeg så til en besked fra en person bosiddende på en nabovej, der også havde terpentinlugt i huset. Også fra afløbet, siger Klaus Maul Jars.

- Vi bor tæt på et gammelt mejeri, der ikke har været i brug i mange år, og jeg har en idé om, at vi deler stikledning med dem, men jeg aner ikke, om det kan have noget med sagen at gøre. Om der kan ligge ét eller andet i kloakken, som nu pludselig er begyndt at lugte, siger Klaus Maul Jars, der har boet i Lisbjerg i seks år og ikke tidligere oplevet noget tilsvarende.

Mandag vil han tage kontakt til sit forsikringsselskab, så de kan få en kloakmester ud og se på sagen.