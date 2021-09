Må alle sælge panserglas? Østjysk virksomhed vinder strid i retten

PanzerGlass A/S lagde i 2020 sag an mod de to virksomheder for at forbyde dem at bruge "panserglas" i forbindelse med salg og markedsføring af beskyttelsescovers og beskyttelsesfilm til laptops, mobiltelefoner, smartphones, internettelefoner og tablets.

Og det har Sø- og Handelsretten med en dom nu givet virksomheden ret i.



Panserglas er et varemærke

Sø- og Handelsretten vurderer, at selvom "panserglas" er et almindeligt ord, så er ordet et varemærke for visse skærmbeskyttelsesprodukter.

Det skyldes, at 'PanzerGlass' er registreret som et EU-varemærke, og at den registrering vil blive efterladt værdiløs og være illusorisk, hvis andre virksomheder bruger "panserglas" som en generel betegnelse for skærmbeskyttelsesprodukter, skriver Patent- og Varemærkestyrelsen i en pressemeddelelse.