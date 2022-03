Lyt med: Tobias tog hverdagsbrok med på scenen

Tobias Dalager fra Horsens er et brokkehoved. Eller det var han i hvert fald torsdag aften, da han var en af deltagerne, da man på Svalegangen i Aarhus for første gang holdt brok-bar. Et nyt koncept, hvor man kan få afløb for sit hverdagsbrok.

- Det er vigtigt for os at sige, at det er hyggebrok med fokus på humor, vi går efter. I den svære tid vi lever i, vil vi hylde den frihed, vi har, til stadig at kunne brokke os. Også over de små ting, forklarer Jesper Kirkegaard, som er en af arrangørerne.