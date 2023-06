Lystbådehavn har fået papir på at være sikker

- Det er især godt her, for vi har virkelig mange besøgende på havnen. Både sejlende, bløde trafikanter på vandet, men også mange besøgende på land, siger havnemesteren.

Halvandet års forarbejde går der forud for, at Aarhus Lystbådehavn nu har modtaget en officiel certificering af, at havnen er sikker.

Havnemester Thomas Krüger Bergstrand er glad for den opnåede certificering.

Det er Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, der uddeler certificeringerne, som havnen i Aarhus blandt andet har fået for at have nok stiger og redningskranse på havnen.

- Vi har fokus på sikkerheden hernede, så både dem, der færdes til søs og på land kan redde hinanden. Vi kan ikke forhindre, at folk falder i vandet, men vi kan gøre opmærksom på, hvor kanten er, og at du nu går ud over den gule stribe, forklarer Thomas Krüger Bergstrand.

De halvandet års forarbejde er blandt andet gået med at få sat lys og reflekser på stiger, som man kan kravle op af fra havnebassinet. Desuden er der etableret standere med redningsudstyr på hele havnen, forklarer havnemesteren.