Lynnedslag stopper letbanen - flere afgange aflyst

Artiklen er opdateret med flere oplysninger fra Aarhus Letbane.

Søndag har det regnet og braget over Aarhus, og nu lader det til, at tordenvejret også har sat en stopper for letbanen.

I hvert fald er størstedelen af dens afgange lige nu aflyst på grund af formodede lynnedslag.

Det oplyser Midttrafik på deres hjemmeside.

- På grund af formodede lynnedslag i Lystrup og Nye kører Letbanen kun på strækningen Aarhus H - Odder. Alle afgange på indre strækning og mod Grenaa er aflyst, skriver de.