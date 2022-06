Lukning af Storebæltsbroen giver travlhed hos Molslinjen

Én ting har dog overrasket kommunikationschefen, og det er, hvor sent interessen for den kommende weekend kom.

- Det eksploderede for tre-fire uger siden. Jeg ved ikke, om interessen for Touren også kom her, men jeg havde undret mig lidt over det, fortæller han.

Molslinjen er dog vant til sene bookinger på Kattegat, da det ikke er en destination som sådan, som hvis man eksempelvis booker en tur til Bornholm.