Lukket og slukket: Kontroversiel delikatesse er gået konkurs

Hvad der skulle have været et hyggeligt studiestartsarrangement for ingeniørstuderende på Katrinebjerg og Navitas i Aarhus endte for manges vedkommende med diarré, hovedpine og mavesmerter.

Og ifølge Fødevarestyrelsen er årsagen til det kollektive maveonde for 197 personer, at de alle havde spist mad fra Memets Delikatesse og derigennem fået e.Coli-bakterier.

Derfra er det gået stærkt ned ad bakke. Massevis af dårlig omtale i medierne og utilfredse kundeanmeldelser.

Nu er det så kommet dertil, at Memets Delikatesse er gået konkurs. Det fremgår af Statstidende, der skriver, at Retten i Aarhus har taget Memets Delikatesse ApS under tvangsopløsning.

Kurator er advokat Jan Bech fra Horten i Aarhus.

- Vi går i gang med at se på sagen på mandag, så lige nu ved jeg ikke særlig meget om, hvad der ligger bag konkursen.

- Vi skal se på, om der er nogle aktiver i virksomheden, og om folk henvender sig, fordi de har penge til gode. Og så skal vi undersøge, om der skulle være foregået noget, der ikke burde, siger Jan Bech.