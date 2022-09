Lukket og hjemsendt: Mistanke om læk efterforskes

Som det ser ud nu er alle de 13 hjemsendte medarbejdere, herunder en leder, mistænkeliggjort, mener byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V)

- Jeg er bekymret for de her medarbejdere. Er det sådan, at alle er sigtet i den her sag? Det ved vi ikke noget om. Det handler jo også om, at vi skal beskytte de her medarbejdere, derfor håber jeg også, at politiet vil lægge tingene frem, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND torsdag.

Vil ikke hindre politiets arbejde

Der er endnu ingen, der har kunnet kommentere på TV2 Østjyllands oplysninger.

Den ansvarlige rådmand, Anders Winnerkjold (S) forklarede dog torsdag, hvorfor han ikke kan udtale sig om, hvad der er foregået.

- Jeg vil ikke være i en situation, hvor jeg kan være med til at hindre politiets efterforskning, sagde han.

Kommunen oplyste samtidig, at det er for medarbejdernes egen skyld, at de er hjemsendt.

- Det, vi har gjort, har været med afsæt i, at der er nogle meget bekymrende forhold, og vi har vurderet, at det vil være potentielt set farligt for dem, hvis nogen af dem var fastholdt på arbejdet, sagde Erik Kaastrup-Hansen, direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse.



Det er dermed ikke alle medarbejderne, der er mistænkt for noget strafbart.

Det vides endnu ikke, hvornår det er muligt at få flere oplysninger i sagen.