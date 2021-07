Luis og Joachim fejrede mangfoldigheden: - Det er helt klart stadig vigtigt at råbe op

- Vi har oplevet at blive spyttet af på gaden, når vi har gået sammen og råbt af og sådan noget, så det er helt klart stadig vigtigt at råbe op om mangfoldigheden og kæmpe for det.

Sådan lyder det fra Luis Jesper Fogh fra Hammel, der lørdag deltog i en coronavenlig markering af 10-året for Aarhus Pride sammen med sin partner Joachim San Green.